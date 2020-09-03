MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun acı günü
Balıkesir'deki trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi hayatını kaybetti.
|03 Eylül 2020 23:43
|Yazdır
Balıkesir'deki trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü
04 Eylül 2020 00:22
|İstanbul'da dilencilerin yeni numarası
03 Eylül 2020 22:54
|'Eğitimin yaşı yok' dedi, oğluyla aynı kampüsü paylaşacak
03 Eylül 2020 22:35
|Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı sağlık çalışanı korona oldu!
03 Eylül 2020 20:47
|'Risk grubu grip aşılarına ulaşmakta zorluk çekiyor'
03 Eylül 2020 19:53
|Bakan Selçuk'tan RTÜK'e çocuklar için zararlı yayınlarla mücadele teşekkürü
03 Eylül 2020 18:32
|Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı uyarısı'
03 Eylül 2020 18:23
|Ankara Valisi açıkladı: Vakalar neden artıyor?
03 Eylül 2020 16:48
|Salgın ev taşımaları da etkiledi: Yüzde 40 azaldı
03 Eylül 2020 16:31
|Eski Bakan Akdağ'ın amcası koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Eylül 2020 16:16