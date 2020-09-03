A Milli takımımız Maracaristan'a mağlup oldu
|03 Eylül 2020 23:46
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada serbest vuruştan Szoboszlai kaydetti.
Millilerimiz grubun 2. maçında Pazar günü deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.
Grubun diğer maçında ise Rusya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
TÜRKİYE 0-1 MACARİSTAN (KARŞILAŞMA SONA ERDİ)
1' Artur Dias'ın ilk düdüğüyle karşılaşmaya Türkiye başladı.
7' Macaristan'ın savunmasından, savunmamızın arkasına atılan topu Szalai kaleye gönderdi, Uğurcan son anda müdahalede bulunarak golü önledi.
12' Macaristan'da Holender, ceza sahası sol çaprazından kaleye plase bir şut gönderdi, Uğurcan uzanarak topu kornere çeldi.
17' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortasında Çağlar topa kafayı vuramadı, arka direkteki Merih de yetişemeyince top auta çıktı.
19' Macaristan'da Szoboszlai'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğimize çarparak oyun alanına geri döndü.
23' Millilerimizde Ahmed Kutucu ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta çıktı.
32' Macaristan'da Hollender'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutunda top bir kez daha direkten oyun alanına geri döndü.
36' Macaristan'da Szalai'nin uzak mesafeden çektiği şutta Uğurcan üstüne gelen topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
37' Millilerimizde Burak, Orban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
39' Millilerimizde Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Gulacsi yatarak topu kontrol etti.
45' Macaristan'da Siger, Ahmed Kutucu'ya arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya başlarken Ahmed Kutucu, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
46' Artur Dias'ın düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısına Macaristan başladı.
52' Millilerimizde savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz kaleciyle çaprazdan karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Gulacsi topu kornere çeldi.
57' Millilerimizde Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda ceza yayının üstünden şutunu çekti, top farklı şekilde auta çıktı.
58' Millilerimizde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti, Mert Hakan yerini İrfan Can'a bıraktı.
59' Macaristan'da Attila Fiola, hakeme yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü.
66' Macaristan'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Orban altı pas üzerinden topa kafayı vurdu, Uğurcan topu çizgi üzerinden kornere çeldi.
76' Millilerimizde son oyuncu değişikli gerçekleşti. Emre Kılınç yerini Kenan Karaman'a bıraktı.
80' Macaristan'da Szoboszlai'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak ağlarımıza gidiyor: 1-0
90' Millilerimizde İrfan Can, Fiola'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Karşılaşma Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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