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Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
 04 Eylül 2020 00:22
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Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Yeğinler köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Ekiplerin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangının büyümediğini belirten Keskin, "Yangın ihbarının hemen ardından ekiplerimiz bölgeye giderek hızlı şekilde müdahale etti. Yangın çok fazla yayılmadan 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alan zarar gördü." dedi.

Keskin, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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