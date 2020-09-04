Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
|04 Eylül 2020 00:22
|Yazdır
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Yeğinler köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Ekiplerin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangının büyümediğini belirten Keskin, "Yangın ihbarının hemen ardından ekiplerimiz bölgeye giderek hızlı şekilde müdahale etti. Yangın çok fazla yayılmadan 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alan zarar gördü." dedi.
Keskin, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini sözlerine ekledi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun acı günü
03 Eylül 2020 23:43
|İstanbul'da dilencilerin yeni numarası
03 Eylül 2020 22:54
|'Eğitimin yaşı yok' dedi, oğluyla aynı kampüsü paylaşacak
03 Eylül 2020 22:35
|'Risk grubu grip aşılarına ulaşmakta zorluk çekiyor'
03 Eylül 2020 19:53
|Bakan Selçuk'tan RTÜK'e çocuklar için zararlı yayınlarla mücadele teşekkürü
03 Eylül 2020 18:32
|Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı uyarısı'
03 Eylül 2020 18:23
|Ankara Valisi açıkladı: Vakalar neden artıyor?
03 Eylül 2020 16:48
|Salgın ev taşımaları da etkiledi: Yüzde 40 azaldı
03 Eylül 2020 16:31
|Eski Bakan Akdağ'ın amcası koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Eylül 2020 16:16
|Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar artıyor
03 Eylül 2020 15:21