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Bakan Pakdemirli, yangın çıkan alanın içine arazi aracıyla girdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak, havadan yaptığı incelemenin ardından yangın çıkan alanın içerisine arazi aracıyla girerek incelemesini sürdürdü.
 04 Eylül 2020 01:26
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Bakan Pakdemirli, yangın çıkan alanın içine arazi aracıyla girdi

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN "KARŞI YANGIN" TALİMATI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan yaptığı incelemenin ardından yangın çıkan alanın içerisine arazi aracıyla girerek incelemesini sürdürdü.

Pakdemirli, burada orman ekiplerinin yangının genişlemesini önlemek ve kontrol altına almak için karşı ateş yakma uygulamasını yerinde takip etti.

Alevlerin yükseldiği bölgede bir süre çalışmaları izleyen Pakdemirli, daha sonra mahalle sakinleriyle görüştü.

"BİRÇOK YERDE YANGINLA MÜCADELEMİZ VAR"
Bakan Pakdemirli daha sonra yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yangının saat 13.40 sıralarında çıktığını ve 13.50'da yangına müdahaleye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde yangın olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Maalesef Uşak, Kastamonu, Sinop, Başköprü ve Çubuk'ta yangınlarla mücadele ediyoruz. Sinop Boyabat'ta tamam gibi kontrol altına alındı gibi gözüküyor. Uşak'taki yangında belli bir noktaya geldi. Ama şu anda Kastamonu Taşköprü'de devam eden ciddi bir yangınımız var. Çubuk'ta devam eden ciddi bir yangınımız var." dedi.

"NEM AZ, ORMANLARIMIZ ÇIRA GİBİ YANIYOR"
Nemin azlığının yangınlara neden olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Meteorolojik koşulların ciddi bir şekilde nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi, maalesef çok sayıda gün içerisinde orman yangınlarıyla mücadele edebileceğimizin de üstünde yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Allah'a şükürler olsun ki orman teşkilatımız günlük 40-45 civarında yangınla dair mücadele ettiğimiz günler oldu. Allah'a şükür yangınları çok uzatmadan bunları söndürmeye başarıyoruz."

"BÜYÜK BİR YANGIN DEĞİL"
Pakdemirli, havadan gördükleri kadarıyla yangının büyük olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kontrol altına alamayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını tamamen çevrelememiz gerekiyor. Ek gelen takviye araçlarla birlikte de inşallah gece ilerleyen saatlerde de yangını çevrelersek 'yangını tamamen kontrol altına aldık' diyebileceğiz.

Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Alanın merkezinde biraz ateş vardı. Onun dışındaki yerlerde ateşte çok önemli sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor."

"ŞİMDİLİK RÜZGAR LEHİMİZE"
Özellikle daha önceden yanmış alanlarda dönmüş olan rüzgardan dolayı da şimdilik gece ilerleyen şartlarda havayla önemli bir değişiklik olmazsa rüzgarında lehimize olduğunu anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı bir şekilde genel müdür yardımcımız burada, İzmir'den ben bölge müdürümüzü getirdim. Buradaki bölge müdürümüz konuya müdahale ediyor. İzmir'den teknik elemanlar burada. Yangınla ilgili çok deneyimli ekip burada. Çok hızlı şekilde inşallah burayı hallederiz.

"KASIT BULGULARI ARAŞTIRILIYOR"
Yangınlar meteorolojik şartlardan dolayı çok artmış olmakla beraber kasıtla ilgili kısımlarıyla ilgili de artışların olduğunu teşkilat olarak düşünüyoruz. Bu konu çok yönlü olarak valiliklerimizce sorgulanıyor. Bunlarla ilgili zaten bulgular oldukça valilerimiz de basınla paylaşıyorlar. Buradaki yangın çok geniş bir alanda değil. Aslında belli bir yerde ve kanyona hapsolmuş durumda. Ama orada enerji yüksek."
Anadolu Ajansı
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