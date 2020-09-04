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Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı

Memurlar.net'te daha önce geciktiğine dikkat çekilen Üniversitelerin kadro değişiklik talepleri 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
 04 Eylül 2020 01:45
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Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı

Memurlar.net'te, 31 Ağustos'ta yayımlanan haberde, Üniversitelerin kadro değişikliklerinin geciktiğine dikkat çekilmişti.

4 Eylül 2020 tarihli resmi Gazetede yayımlanan karar ile, geciktiğine dikkat çekilen kadro değişiklikleri yayımlanmıştır.

Öğretim elemanlarıyla ilgili karar için tıklayınız.

Memur kadrolarıyla ilgili karar için tıklayınız
Memurlar.Net - Özel

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