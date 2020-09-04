Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Kamu Görevlileri sendikalarının üye sayıları 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
|04 Eylül 2020 01:48
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Memur sendikalarına üye olanların sayısını gösteren "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Eylül İstatistikleri Hakkında Tebliğ" için tıklayınız.
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