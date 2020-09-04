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İşçilerin işten çıkarılmaları, iki ay daha yasak olacak

İşçi çalıştıran kurumların, işçi çıkartmaları iki ay daha yasak olacak
 04 Eylül 2020 01:55
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İşçilerin işten çıkarılmaları, iki ay daha yasak olacak

4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı şu şekildedir:

"Karar Sayısı: 2930
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir."

Kararın atıfta bulunduğu 4857 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesi hükmü ise şu şekildedir:

"Geçici Madde 10 - Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez."
Memurlar.Net
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