Binali Yıldırım'ın tedavisine evden devam edilecek
Son Başbakan AK Partili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığı dün açıklanmıştı. Yıldırım'ın tedavisi evden devam edecek.
|04 Eylül 2020 02:01
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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, yaptırdıkları test sonrasında, koronavirüse yakalndığı açıklanmıştı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Binali Yıldırım "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler." dedi.
Diğer taraftan, Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır danışmanlığını yapan Ömer Sertbaş'ın korona testi de pozitif çıktı.
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