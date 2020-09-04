1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım'ın tedavisine evden devam edilecek

Son Başbakan AK Partili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığı dün açıklanmıştı. Yıldırım'ın tedavisi evden devam edecek.
 04 Eylül 2020 02:01
Yazdır
Binali Yıldırım'ın tedavisine evden devam edilecek

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, yaptırdıkları test sonrasında, koronavirüse yakalndığı açıklanmıştı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Binali Yıldırım "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler." dedi.

Diğer taraftan, Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır danışmanlığını yapan Ömer Sertbaş'ın korona testi de pozitif çıktı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Eylül 2020 00:02		 TTB: Aile hekimleri rapor alınca maaştan kesinti olmayacak
03 Eylül 2020 23:10
Dışişleri Bakanlığından 'Yunanistan'la görüşme' açıklaması
03 Eylül 2020 22:57		 Türkiye'nin en akıllı otoyolu hizmete açılıyor
03 Eylül 2020 22:50
Ak Parti'li bir vekilin daha test sonuçları pozitif çıktı
03 Eylül 2020 22:22		 İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamı ile toplantı yaptı
03 Eylül 2020 21:52
Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
03 Eylül 2020 20:13		 Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
03 Eylül 2020 19:50
NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşme kararı aldı
03 Eylül 2020 19:45		 'Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye'
03 Eylül 2020 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:28 - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:01 - Binali Yıldırım'ın tedavisine evden devam edilecek01:55 - İşçilerin işten çıkarılmaları, iki ay daha yasak olacak01:48 - Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı01:45 - Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı01:36 - Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
01:26 - Bakan Pakdemirli, yangın çıkan alanın içine arazi aracıyla girdi00:57 - Bursa'da polislerden kına baskını: Ceza yağdı00:47 - İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!00:22 - Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü00:02 - Üniversiteden örnek ilan! Kişiye özel nitelik ve belirli adaylara yönelik sertifika şartı yok!00:02 - 4 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23:46 - A Milli takımımız Maracaristan'a mağlup oldu23:43 - MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun acı günü23:32 - Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit edecek23:16 - Yalova'daki 'zimmet' davası duruşmasında gerginlik23:10 - TTB: Aile hekimleri rapor alınca maaştan kesinti olmayacak
23:07 - KPSS öncesi okullarda dezenfekte çalışması yürütülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Üniversiteden örnek ilan! Kişiye özel nitelik ve belirli adaylara yönelik sertifika şartı yok!
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Bursa'da polislerden kına baskını: Ceza yağdı
4 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Pakdemirli, yangın çıkan alanın içine arazi aracıyla girdi
Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü
İşçilerin işten çıkarılmaları, iki ay daha yasak olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cengiz inşaat'ın 953 milyon tl'lik ihale alması 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 3
etekleri zil çalmak 2
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
maske takmamak kul hakkına girer 3
Telegram 1
aaron lennon 2
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
Kanalı değiştir deyince kumandayı uzatan insan 2
davide santon 1
SON İLANLAR
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
Niğde Karakapı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam