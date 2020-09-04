Kovidli adaylara özel araç

Kovid-19 hastası adaylar ambulans veya sosyal hizmetler araçları ile sınav binalarına ulaştırılacak. Hasta adaylar ayrı bir sınıfta sınava girecek. Sınav binaları ve salonların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske, dezenfektan, eldiven dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve siperlikleriyle de gelebilecek.

KOVİD'Lİ ADAYLAR HES KODUYLA

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar başkanlık tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Yine sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları da HES kodlarıaracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık sefer düzenlenmesi sağlanacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınava giren koronavirüslü adaylar illerde valililer, ilçelerde ise kaymakamların yönlendireceği ambulanslarla ve özel araçlarla evlerinden alınarak sınava girecekleri okula getirilecek. Tulum giyen sağlık çalışanlarının kendilerine eşlik edeceği adaylar, okulda kendilerine ayrılan farklı bölümde sınava tek başına girecekler, ardından tekrar ambulanslar ve özel araçlarla evlerine bırakılacak.