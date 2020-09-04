İşte sağlık şehitlerimiz



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirsizlikler yüzünden son günlerde yeniden pik yaptı. Sağlık çalışanları tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede en ön sırada yer aldı ve en çok da onları vurdu. Son 8 günde 13 sağlık emekçisi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden güvenlik görevlisine kadar sağlık ordusunun verdiği şehit sayısı 70'i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu. Bakanlık verilerine göre hayatını kaybeden hekim/hemşire ve sağlık çalışanı sayısı ise 52 olarak açıklandı.

Sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

TEDBİRSİZLİK ACIYI BÜYÜTTÜ

Ankara Tabip Odası ise sağlık kuruluşlarında şoför, teknisyen, güvenlik gibi geri hizmetlerde bulunup da korona yüzünden hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayının 70'i aştığını iddia etti. Bu bilançonun ağırlaşmasında son dönemde tedbirsizlikler nedeniyle artan vaka sayıları etkili oldu.

Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi.



İLK ACI İSTANBUL'DA

Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 10 Mart tarihinde görülürken, virüse bağlı olarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Dilek Tahtalı oldu. İstanbul'da bir özel hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı, 26 Mart'ta hayatını kaybetti. Ailesinin tek çocuğu olan Tahtalı'nın cenazesi Amasya'da toprağa verildi.

Aybike Eroğlu