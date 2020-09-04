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HDP'li vekilin tecavüz raporu tamam

Tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Meclis Hazırlık Komisyonu'nun tavsiye kararına ilişkin rapor, TBMM Karma Komisyonu'na gönderildi.
 04 Eylül 2020 07:40
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HDP'li vekilin tecavüz raporu tamam


Raporda, Çelik'in milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğu belirtildi.

YARGI KARARI VERSİN

Raporun sonuç bölümünde şöyle denildi: "Bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır."

Osman Özgan
Yeni Şafak
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