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O avukatlar atılacak: Adalet Bakanlığı ve AK Parti harekete geçti

Avukat Ebru Timtik'in DHKP-C talimatıyla başladığı ölüm orucunda hayatını kaybetmesi, "terör örgütü üyesi" avukatları yeniden gündeme getirdi. Avukatlık Kanunu'na "Terör örgütleriyle irtibatlı olanlar hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır" şeklinde bir maddenin eklenebileceği belirtiliyor.
 04 Eylül 2020 07:55
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O avukatlar atılacak: Adalet Bakanlığı ve AK Parti harekete geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Avukatların meslekten men edilmeleri tartışılmalı" sözlerinin ardından avukatlar hakkında disiplin cezasının uygulanacağı haller yeniden belirlenecek.

Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı açılışında, açlık grevinde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in pankartının İstanbul Barosu'na asılmasına sert tepki göstermiş ve "Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" demişti. Erdoğan'ın tepkisinin ardından Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları harekete geçti.

134. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Özellikle Avukatlık Kanunu'nun, "Disiplin cezalarının uygulanacağı haller" başlıklı 134. maddesinde düzenleme yapılmasının planlandığı öğrenildi. Söz konusu madde, "avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar" hakkında ilgili disiplin cezalarının uygulanacağını hüküm altına alıyor. Ancak söz konusu maddede disiplin cezasına konu eylemlerin açık bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle baroların işlem yapmadığı ifade ediliyor.

"ÖRGÜTLE İRTİBATLI OLANLAR" İFADESİ EKLENECEK

Bu kapsamda, disiplin cezalarının uygulanacağı hallerin net ve açık bir şekilde yeniden belirleneceği bir düzenleme üzerinde durulduğu belirtiliyor. Yapılacak değişiklikle kanuna, "Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlar hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır" şeklinde bir maddenin de eklenebileceği kaydediliyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, "Fiil tanımı ve somut bir kavram olmadığı için var olan disiplin hükümleri uygulanmıyor. Bizim buna yeni bir tanım getirmemiz gerekiyor. O yüzden maddeyi açık açık yazacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DİSİPLİN MEKANİZMASI

Öte yandan, avukatlarla ilgili disiplin soruşturmalarını her baro kendisi yapıyor. Ancak disiplin soruşturması süresinin çok yavaş ilerlemesi ve bu nedenle soruşturmaların bir türlü sonuçlandırılmaması nedeniyle, bunları denetleyen yeni bir disiplin mekanizmasının oluşturulması için de çalışma yapıldığı öğrenildi.

DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı

Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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