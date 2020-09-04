Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo yorumu: Ahlak ve şeref yoksunluğu
|04 Eylül 2020 07:30
|Yazdır
Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
Bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'den geldi. Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tabii ki cehalete cehaletle karşılık vermeyeceğiz. Bu dergi de onu yönetenler de Peygamberimiz'in tabanına dokunan toza dahi ulaşamayacak" ifadelerini kullandı. Karadaği, şöyle devam etti: "Bizler tüm kutsalların dokunulmaz olduğuna inanıyoruz. İyilik, adalet, özgürlüğün öğreticisi olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur."
SUÇ SAYILSIN
Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, karikatürlerin yeniden yayımlama kararına karşı uluslararası toplumun ser bir tavır alınmasını istedi. Bu bağlamda Mısır Müftülüğü'ne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Hebdo'nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir mizah dergisine silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. Haftalık yayınlanan karikatür dergisi 'Charlie Hebdo' binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mizah dergisine düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi ve Fransız meclisini olağanüstü toplanmaya çağırdı.
Zalimle mücadele hepimizin görevi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Nurullah takma adlı sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Diyanet'ten yapılan açıklamada 'Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir' denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na teşekkür
04 Eylül 2020 09:03
|Bahçeli idamı neden istiyor?
04 Eylül 2020 08:41
|TBMM'den iki idam çalışması
04 Eylül 2020 08:37
|Muharrem İnce'nin önünde iki yol var
04 Eylül 2020 08:05
|O avukatlar atılacak: Adalet Bakanlığı ve AK Parti harekete geçti
04 Eylül 2020 07:55
|Libya'ya üs, KKTC'ye asker takviyesi
04 Eylül 2020 07:50
|AK Parti 'Z kuşağı' için YouTuber'larla görüşüyor
04 Eylül 2020 07:35
|Binali Yıldırım'ın tedavisine evden devam edilecek
04 Eylül 2020 02:01
|4 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Eylül 2020 00:02
|TTB: Aile hekimleri rapor alınca maaştan kesinti olmayacak
03 Eylül 2020 23:10