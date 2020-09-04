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Dev karadelikler dünyayı salladı

Bilim insanları, Dünya'dan 150 kentilyar kilometre ötede bulunan iki dev karadeliğin çarpışması nedeniyle Güneş'in 8 katı büyüklüğünde bir enerjinin ortaya çıktığını ve meydana gelen sarsıntının 7 milyar yıl sonra Dünya'dan hissedildiğini açıkladı
 04 Eylül 2020 06:50
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Dev karadelikler dünyayı salladı

YERÇEKİMİ ŞOK DALGASI

Gökbilimciler, Dünya'ya 150 milyar trilyon kilometre uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik sinyal tespit etti. Bununla birlikte, araştırmacılar şimdiye kadar iki karadelik arasında gözlemlenen en büyük birleşmeden yayılan "yerçekimi şok dalgası" nın Dünya'ya ulaştığı açıkladı.

LAZER DEDEKTÖRLER SALLANDI

Araştırmacılar, iki dev karadeliğın çarpışmasından sonra meydana gelen sinyalin Dünya'ya ulaşmak için yaklaşık yedi milyar yıldır yol aldığını ve geçen yılın Mayıs ayında ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerinde sallantıya neden olacak kadar güçlü olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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