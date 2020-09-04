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AK Parti 'Z kuşağı' için YouTuber'larla görüşüyor

AK Parti, kasım ayında başlamayı planladığı il kongresi takvimini koronavirüs sebebiyle ekim ayına çekti
 04 Eylül 2020 07:35
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AK Parti 'Z kuşağı' için YouTuber'larla görüşüyor

Takvime göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 43 şehre giderek buralarda yapılan kongrelere katılacak. Erdoğan'ın MYK toplantısında, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e "Son dönemde AK Parti'ye katılan 100 yaş üzeri 40 nene ve dedenin adreslerini bulun, teker teker evlerinde ziyaret edeceğim" dediği öğrenildi.

Toplantıda, AK Parti'nin şimdiye kadar 680 bini bulan ve kasım ayına kadar bir milyona ulaşılması hedeflenen yeni üyelerle ilgili, klasik parti iletişiminden daha ziyade, enteraktif bir çalışma başlattığı anlatıldı.

MYK'da, AK Parti'ye yeni kayıt olan üyelerle ilgili yapılan çalışmalar da gündeme geldi. AK Parti'nin, bu yıl içerisinde 68 binden fazla genç üyenin partiye katılması sebebiyle Z kuşağı için yeni bir proje hazırladığı öğrenildi. Daha fazla genç üyenin partiye katılımını sağlamak için YouTuber'larla görüşmeler yapıldığı aktarıldı. AK Parti ayrıca gençlere, popüler sosyal medya hesapları olan Instagram, YouTube ve Twitter üzerinden de ulaşmayı hedefliyor.

AK Parti, 1 milyona yeni üye için de bir etkinlik düzenleyecek. Eşzamanlı olarak, her ilde yeni üye bir fidan dikecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliğe telekonferans ile

katılacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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