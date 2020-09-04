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İKM'nin boğazına bıçak dayamasaydı, haftaya tahliye olacaktı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine engel olan olay ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Samast'ın, 'Hepinizi doğrayacağım' diye bağırarak gardiyanın boğazına bıçak dayadığı öğrenildi. Samast'ın saldırısı dava dosyasında yer aldı. Ogün Samast, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i katletti. Yargılama neticesinde toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Suç tarihinde 18 yaşından küçük (suça sürüklenen çocuk) olduğu için infaz hükümleri lehine işledi. 6 Ağustos'ta 'koşullu salıverilme' hakkına kavuşuyordu.
 04 Eylül 2020 08:17
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İKM'nin boğazına bıçak dayamasaydı, haftaya tahliye olacaktı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine engel olan davanın detaylarına Hürriyet ulaştı. Dava dosyasına göre Samast, koğuşuna giren gardiyanlara saldırdı. "Hepinizi doğrayacağım" diyerek birinin boğazına bıçak dayadı.

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, cezaevinde yatarken 30 Temmuz'da karara bağlanan yargılama neticesinde beş ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapse mahküm edildi ve tekrar tutuklandı. Samast, bu cezaları almasa tam bir hafta sonra tahliye olabilecekti. Samast'ın tahliyesine engel olan bu davanın Silivri Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında olayın mağduru olan başmemur ve diğer gardiyanların ifadeleri yer aldı.

İddianame ve mahkeme zabıtlarına göre, Ogün Samast 2017'nin ocak ayında kaldığı koğuştaki butona basarak 'başmemur' ile görüşmek istediğini söyledi. Gelen infaz koruma memuru Alparslan Barış Çelik ise öğlen vardiyasındaki memurların çıkış yaptığını, bu çıkış işleminden sonra başmemurun kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Samast bu durumu kabul etmedi.

'BARDAK ATTI, CAMI KIRDI'

İnfaz memuru Adem Yetgin de sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Samast'ın hücresinin önüne giderek durumu tekrar anlattım. Sinkaflı küfürler etti. Hücreden aldığı bir kupa bardağı mazgalın camına fırlattı. Cam kırıldı. Başmemura bildirdim. Ardından kapıyı açarak üç kişi içeri girdik. Başmemur sanık ile bir süre konuştu. Odadan çıkacaktık. Bu sırada Ogün Samast cebinden çıkardığı bıçakla üzerimize gelerek 'Hepinizi doğrayacağım' diye hamlede bulundu.

Bir elini ve göğsünü tuttum. Arkadaşım da bıçak olan elini tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Elindeki bıçak arkadaşımın boğazına dayandı. Bize yardım eden diğer arkadaş sanığın elinden bıçağı aldı. Sanığa doğru hamle yaptığımda parmağımı ısırdı. Daha sonra etkisiz hale getirdik ve oradan çıkardık."

'HEPİNİZİ DOĞRAYACAĞIM'

Hürriyet'in haberine göre; Başmemur Mustafa Aydın, ifadesinde şunları söyledi: "Sanığın elindeki bıçakla bize yöneldiğini ve 'hepinizi doğrayacağım' şeklinde tehdit ettiğini duydum. Hemen müdahale ettik. Müdahale sırasında bıçak arkadaşımızın boğazına geldi. Diğer arkadaşımız elinden yaralandı. Gayretlerimizle sanığı başka bir odaya aldık." Ogün Samast ise bu suçlamaları kabul etmedi. Samast, "Cam kırılmadı, çatladı, parasını da ödedim. Hiç kimseye küfür ve hakaret etmedim. Sorgusuz sualsiz içeri girerek beni darp ettiler" diyerek kendini savundu.

BİR HAFTA FARKLA İÇERİDE KALMIŞ

Ogün Samast, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i katletti. Yargılama neticesinde toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Suç tarihinde 18 yaşından küçük (suça sürüklenen çocuk) olduğu için infaz hükümleri lehine işledi. 6 Ağustos'ta 'koşullu salıverilme' hakkına kavuşuyordu. Hatta süreç başlamıştı. Ancak 30 Temmuz'da verilen karar, süreci başlamadan sona erdirdi. Davada Samast'a "mümas tehdit" suçundan 10 ay; "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay; iki ayrı "kasten yaralama" suçundan 11 ay; "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Cezası ertelenmedi, bu suçlardan da tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Samast bu suçların cezasını yatmadan tahliye olamayacak.
Sabah
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