Tıbbi cihazlara internetten satış
|04 Eylül 2020 08:27
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Söz konusu yönetmelik değişlikliğiyle satış merkezlerine, piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu tıbbi cihazların, Ürün Takip Sistemi'ndeki (ÜTS) bilgileri güncel tutması ve bu cihazların izlenebilirliğini sağlamak üzere tekil hareket bildirim işlemlerini yapma zorunluğu getirildi. Böylece düzenleme ile nihai tüketiciye kadar ürün izlenebilirliği zorunlu kılınmış ve bu sayede güvenli ürünlerin piyasaya arzı ve hasta güvenliğinin daha üst seviyede sağlanması mümkün hale geldi.
Eczanelere izin
Değişiklikle ayrıca, uygulama gerektirmeyen tüm tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz
Satış Merkezi Yetki Belgesi'ne sahip işletmelerce, internet ortamında satışı
ve reklamına izin verildi. Mevcut yönetmelikle sadece diş macunu, diş protez
bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi,inkontinans (idrar kaçırma) pedi, topikal
uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu,
nefes açıcı burun bantlarının internetten satışı yapılabiliyordu.
Halihazırda eczanelerden satışı yapılabilen tıbbi cihazlara, farmasötik formdaki tıbbi cihazların da (İlaç formundaki tıbbi cihazlar) satışı eklendi. Örneğin; diz içi enjeksiyonların eczanelerden tüketiciye satışına izin verildi.
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