Ankara'yı düğünler vurdu

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Küresel pandeminin başlangıcanda vaka tablosuyla gururlanan Ankara, bugünlerde Kovid-19 sınavının en başarısız ili konumunda. Kamu kurumlarının ağırlığı, memur, üniversitelerin sayısının fazlalığı ve Anadolu'nun sağlıkta ilk durağı olması nedeniyle hastaneler kenti de olan Ankara, son periyotta vaka sayısında üç kat daha fazla nüfusa sahip İstanbul'u geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkent'in vaka artışında ilk sırada yer olduğunu ilan etmesinin ardından, Vali Vasip Şahin "Salgında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor" dedi.

Milliyet'e kentin Kovid-19 tablosunu değerlendiren uzmanlara göre en temel neden Anadolu'nun tam ortasında olması, pek çok kentin kavşak noktası durumunda bulunması. Anadolu'nun bir çok kentinden insanlar işlerini halletmek ya da ziyaret için hafta sonu tatilinde hatta günübirlik olarak Ankara'ya geliyor. Bu, kentteki insan trafiğini artırırken ek olarak kentin nüfusunun yoğun olduğu ilçelerdeki hareketlilik de buna katkı sağlıyor. Özellikle genç nüfusun hareketliliğinin salgının yayılmasını tetiklediği dile getiriliyor.