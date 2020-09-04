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Ünlü restoranın sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

İzmir'deki ünlü Topçu Restoran'ın sahibi Cevat Dev'in küçük oğlu Barış Dev (38), Balçova'daki evinde ölü bulundu.
 04 Eylül 2020 08:33
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Ünlü restoranın sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

Milliyet'ten Yusuf Çınar'ın haberine göre:
İhbar üzerine eve giren polis ekipleri boğazında ip kesikleri olan Barış Dev'le karşılaştı. Dev'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine adrese giden emniyet ekipleri, Barış Dev'in cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Dev'in intihar ettiği kanısına varıldı. Çevresinde çok sevilen ve Topçu'nun Alsancak şubesini işleten Barış Dev'in ölümü, babası Cevat Devağabeyi Zafer Dev başta olmak üzere tüm yakınlarını üzüntüye boğdu.
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