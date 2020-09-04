Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın
|04 Eylül 2020 08:35
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Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Minibüs ve otobüslerden kapasitelerinin 3 katı oranında fazla yolcu çıktı. Sürücülere para cezası kesen ekiplerin Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan 5 kişilik bir hafif ticari araçtan 10 kişi çıktı. Avcılar-Esenyurt seferini yapan Özel Halk Otobüsü'nü denetleyen ekipler, ayaktaki yolcuları indirerek tek tek saydı. Kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alması gereken otobüste fazladan 30 yolcu çıktı. Otobüsün sürücüsü İsmail Telli, "Yolculara binerken tek tek kendilerini saymalarını söyledim" diye kendini savundu. Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde ise durum farklı değildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 kişiden fazla yolcu taşıması yasak olan minibüslerin birinde ayakta fazladan 15 yolcu tespit edildi. Maltepe, Bağdat Caddesi'nde de bir minibüsten 29 yolcu çıktı.
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