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Bahçeli idamı neden istiyor?

MHP liderinin idamı yeniden gündeme getirmesine, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine duyduğu tepkinin neden olduğu ifade edildi.
 04 Eylül 2020 08:41
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Bahçeli idamı neden istiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam çıkışı siyasette yeni bir tartışma yaratırken, parti kaynaklarına göre Bahçeli'nin harekete geçmesinin sebebi, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine duyduğu tepki.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Bahçeli, yakın çevresine, toplumda yaşanan cinnet halinin son bulması için üç hassasiyeti yansıtıyor. Öncelikle ilgili birimlerin, üniversitelerin, bilim insanlarının bu vakaların yaygınlaşmasının sosyolojik, psikolojik sebeplerini ortaya çıkararak tedbir geliştirmesi gerektiğini söylüyor. İkinci olarak teşvik edici davranışlardan uzak durulması gerektiğine inanıyor. Bu konuda başta televizyonlar olmak üzere medyaya önemli bir görev düştüğünü dile getiriyor. Son olarak da mümkün olduğunca önleyici tedbirler alınmasını istiyor. Ancak vahşet boyutundaki cinsel saldırı ve ölüm vakalarını gören Bahçeli, "anlaşılan odur ki" diyerek mevcut yasal düzenlemelerin önleyici sonuç vermediği tespitini de yapıyor. Cinsel istismar ve cinayet vakalarının "frensiz" ilerlediğini vurgulayan Bahçeli, faillerinin, "anasından doğduğuna pişman edilerek kurulacak darağaçlarında boğazlarına yağlı urgan dolanması gerektiğini" savunuyor.

Uzlaşma vurgusu

Bahçeli, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de idam cezasından nasibini alması gerektiğini düşünüyor. Teröristlerin yeniden varlık gösterme gayretlerinin büyümeden sonlandırılmasında idam cezasının caydırıcı bir etki yaratacağına inanıyor. İdam konusunda toplumsal mutabakatın oluşması gerektiğini savunan Bahçeli, siyasi partilere aynı masaya oturarak uzlaşma arama çağrısı yapıyor. Bahçeli, idam düzenlemesinde uluslararası anlaşmaların varlığını da göz ardı etmiyor. O nedenle toplumsal ve siyasal uzlaşmaya güçlü vurgu yapıyor.
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