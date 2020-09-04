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Selçuk Bayraktar paylaştı: Başardık, evet gerçekten başardık

TEKNOFEST'te ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başladı. Öte yandan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
 04 Eylül 2020 08:49
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Selçuk Bayraktar paylaştı: Başardık, evet gerçekten başardık

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile "Teknoloji üreten bir Türkiye" için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor. Festival, bu yıl 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2020 İÇİN ROKETLER ATEŞLENİYOR

Açıklamaya göre, en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı ise 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başladı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen roket yarışması 13 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yarışmada takımlar, bir gün montaj alanında roketlerinin montajını tamamlarken bir sonraki gün atış alanında montajını tamamlamış oldukları roketlerin atışını gerçekleştiriyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, katılımcıların paylaşıldığı roket videosu sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bayraktar, 'Başardık! Başardık! Evet, gerçekten başardık! Yarın ilk iş sabahtan oradayız inşallah' dedi.
Anadolu Ajansı
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