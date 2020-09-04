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ABD'de eyalet yönetimlerine 'korona aşısı dağıtımına hazır olun' mektubu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden, eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren koronavirüs aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verildiği bildirildi.
 04 Eylül 2020 08:58
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ABD'de eyalet yönetimlerine 'korona aşısı dağıtımına hazır olun' mektubu

Dünya genelinde aşı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Başta Rusya'nın tescil ettiği Sputnik V aşısı olmak üzere Çin, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde her gün konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

"1 KASIM'DAN İTİBAREN AŞI DAĞITIMINA HAZIR OLUN"

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren koronavirüs aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdi.

Söz konusu bilgilendirme CDC Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla yapıldı.

Mektupta, eyaletlerden aşılar için "yakın gelecekte" yerel sağlık ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi.

"CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi değerlendirmenizi istiyor"

 ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma başlatmaları istendi.

TAM KAPASİTE ÜRETİME 2021'DE GEÇİLECEK

Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi.

Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu yorumunun yapılması dikkati çekti.

ÖLÜ SAYISI 200 BİNE DAYANDI

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.
Anadolu Ajansı
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