Yunan askerleri, FETÖ'cü eski askerleri gasp etmiş
|04 Eylül 2020 09:07
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılamaları devam eden 3 eski TSK mensubunun kaçışıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
TSK'dan ihraç edilen ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 14 ay cezaevinden kaldıktan sonra tahliye edilen eski astsubay Emin Sekmen (28), 18 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski astsubay Harun Bulut(28) ve 1.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan eski Denizci Üsteğmen Tuncay Kıvrak (29) 21 Ağustos'ta Yunanistan'a kaçmak için İstanbul'dan İzmir Çeşme'ye gitti. Yargılanmaları süren üç FETÖ'cü yerleştikleri otelde aynı odada 2 gece kaldı. Daha sonra otelden ayrılıp Pırlanta Plajı'nda çadır kuran Sekmen, Bulut ve Kıvrak, kiraladıkları araçla Çeşme, Dikili ve Aliağa ilçelerinden Yunanistan'a yasadışı çıkışın sıkça yapıldığı bölgelere gidip keşif yaptı.
DENİZİN ORTASINA BIRAKTILAR
Jet ski ile kaçmaya karar veren FETÖ'cüler internet üzerinden 18'er bin lira vererek 54 bin liraya jet ski satın aldı. 29 Ağustos'ta Harun Bulut'un kullandığı jet skiye binerek Çeşme'nin Pırlanta Plajı açıklarından Yunanistan'ın Sakız adasına doğru kaçmaya başladılar. Yunan Sahil Güvenliği, jet skideki 3 kişiyi fark edip, silah doğrulttu. Daha sonra Yunan botuna aldıkları üç kaçağın kollarına ters kelepçe taktılar. Jet skinin elektrik kablolarını kesip anahtarını da alan Yunan görevliler, sözlü ifadesini aldıkları 3 eski askerin cüzdan, nakit para, kredi karları ve eşyalarını da aldı. Ardıdan da kelepçelerini kestikleri FETÖ'cüleri denizin ortasında bıraktı.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Yüzerek jet skinin üzerine çıkan üç FETÖ'cü, Türk sahil güvenliği tarafından fark edildi. Sahil Güvenlik Ege Harekat Merkezi ekipleri, jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Kollarında Yunan sahil güvenliğinin taktığı plastik kelepçelerle Türk Sahil güvenlik botuna çıkartılan 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski askerler oldukları belirlendi.
KAÇTIKLARINI İNKAR ETTİLER
FETÖ sanığı üç eski asker kaçma iddialarını reddedip, tatil için jet ski satın aldıklarını öne sürdü. Eski astsubay Harun Bulut, "Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var" derken, eski astsubay Emin Sekmen'in de, "Jet ski alarak bunu kiralamayı düşündüm ve bunu da arkadaşlarımla paylaştım. Hem bu planı gerçekleştirmek hem de tatil yapmak amacıyla Çeşme'ye geldik. Biz Çeşme'ye ticaret ve tatil amaçlı gelmiştik. Sonucunda beklemediğimiz olaylarla karşılaştık" dediği öğrenildi. Eski üsteğmen Tuncay Kıvrak'ın ise ifadesinde, "Jet ski ile açıldıktan sonra yönümüzü karıştırmışız. Yunan sahil güvenlik bizi durdurunca yanlış yerde durduğumuzu anladık" ifadesini kullandı.
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