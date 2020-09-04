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Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.
 04 Eylül 2020 09:20
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Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.
Anadolu Ajansı
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