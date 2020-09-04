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Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli istifa etti. İstifa eden rektörün yerine vekaleten Prof.Dr. Tolga Depci atandı. YÖK de yeni rektör ataması için ilana çıktı.
 04 Eylül 2020 09:22
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Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli istifa etti. İstifa eden rektörün yerine vekaleten Prof.Dr. Tolga Depci atandı. YÖK de yeni rektör ataması için ilana çıktı.

İskenderun Teknik Üniversitesi İçin Rektör Ataması Yapılacaktır

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca İskenderun Teknik Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 04/09/2020 tarihinden 14/09/2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.
Memurlar.Net
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