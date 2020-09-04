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İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.
|04 Eylül 2020 09:34
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Alınan bilgiye göre, Nergiz Mahallesi'nde 6 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte yaşayan Berat Polatoğlu (24) henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Polatoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri Polatoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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