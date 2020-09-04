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Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
 04 Eylül 2020 09:35
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Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün başlayan yangın yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili oldu.

Gece boyu söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangına, 30 arazöz, 6 iş makinesi, yaklaşık 100 personel, 15 teknik eleman, 5 itfaiye ekibi müdahale etti.
Anadolu Ajansı
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