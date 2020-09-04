FETÖ'nün 'kadın yapılanması' operasyonunda 26 gözaltı
Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
|04 Eylül 2020 09:42
|Yazdır
Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
04 Eylül 2020 11:31
|Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:51
|FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:18
|Kara Kuvvetlerinden 7'si muvazzaf 27 kişiye FETÖ gözaltısı
04 Eylül 2020 09:48
|FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı
03 Eylül 2020 20:11
|FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis
03 Eylül 2020 13:58
|Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası
03 Eylül 2020 12:55
|İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2020 09:15
|MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
02 Eylül 2020 22:05
|Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
02 Eylül 2020 18:08