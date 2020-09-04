Dolar'ın yükselişi devam ediyor
|04 Eylül 2020 09:47
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,4490
|7,4500
|Avro
|8,8230
|8,8240
|Sterlin
|9,8700
|9,9100
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3930
|7,4930
|Avro
|8,7750
|8,8650
|Sterlin
|9,8200
|9,9700
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,4480'den işlem görüyor.
Dün en düşük 7,3734, en yüksek 7,4522 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,4369'tan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,4480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,8170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 9,8940'tan satılıyor.
Dolar endeksi üst üste yükselişini dördüncü güne taşıyarak şu dakikalarda 92,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, ise 1,20 üzerinden başlayan düşüşünü şimdilik 1,18 seviyesinde sonlandırdı.
Bugün yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
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