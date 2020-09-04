Kara Kuvvetlerinden 7'si muvazzaf 27 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
|04 Eylül 2020 09:48
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7'si muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7'si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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