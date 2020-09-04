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Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı
 04 Eylül 2020 09:52
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı.

Alana gelişinde aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerleri, "kahramanlar merhaba" diyerek selamlayan Akar ile komutanların yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı.

Törende önce dağcılık sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık gösterisinde ise kuleden geçiş yaptı. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" yazısı açıldı.

Konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Akar, "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken sizlerin de sorumlulukları her geçen gün artmaktadır." dedi.

Verilen eğitimin bu açıdan da ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli, Türkiye'de 83 milyonluk asil milletimizin 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın, mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde büyük bir başarıyla görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Irak'ın kuzeyinde büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla önce Hava Kuvvetlerimiz Pençe-Kartal ile tüm hedefleri vurdular, yerle bir ettiler. Daha sonra Pençe-Kaplan ile komandolarımız bütün dünyaya örnek olacak şekilde teröristlerin inlerini tek tek arayıp tarayıp onları başlarına yıkarak oradaki teröristleri etkisiz hale getirdiler. TSK olarak aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." diye konuştu.

- Libya'daki gelişmeler

Tüm bu faaliyetleri yoğun şekilde sürdürürken dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyacına yönelik de her türlü gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bizim Libya ile 500 yıllık ortak bir tarihimiz, kültürümüz var. Bu sıkıntılı anlarında onlarla beraber olabilmek için askeri eğitim, iş birliği, danışma ve yardımlaşma konusunda gerekli mutabakatlar yapıldı. Kiminle yaptık bu mutabakatı? Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile. UMH Libya'da BM'nin tanıdığı tek meşru hükümet. Dolayısıyla bizim tarihi geçmişimiz, ortak kültürel değerlerimize uygun şekilde onlara askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık konusunda elimizden gelen her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmamızın ardından belli bir sürede dengeler değişti. Şu anda Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdürüyorlar. Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz."

Libya'da hükümetin karşısındaki gayrimeşru güçlere birçok yerden yardım yapılmaya çalışıldığına işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Bunların hepsini görüyoruz. Bunların bazı saldırıları oldu, bunların hepsini takip ediyoruz. Ocak ayında Libyalı silahsız 26 askeri öğrenciyi katlettiler. Bunların hepsi not edildi. Libyalı kardeşlerimizin sahip olduğu bazı tesislere saldırılarda bulundular, bunların hepsi ispatlı, şahitli takip ediliyor. Yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka bu defterler açılacak ve gerekli hesap görülecektir."

Diğer güvenlik ve savunma konularına da değinen Akar sözlerini, şehit ve gazileri minnetle yad ederek, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleriyle tamamladı.

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da "Hedefimiz dosta güven düşmana korku salan, düşmanın savaşmaya bile cesaret edemeyeceği etkin caydırıcı ve saygın bir ordunun gıpta edilen komutanlarını yetiştirmektir. Komandolar olarak temas hattının hudut, hududun da namus olduğu bilinciyle hedefe koşacağımıza ve asla geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz." şeklinde konuştu.

Okunan duaların, geleneksel olarak kesilen kurbanın ardından yeni eğitim yılı açılışı gerçekleştirildi.

Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi törenin ardından eğitim alanlarını gezerek Somalili ve Libyalı komandolarla bir süre sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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