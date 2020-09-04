'Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız'
Muharrem İnce: (CHP'den ihracı için dilekçe verildiği iddiası) Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum"
|04 Eylül 2020 10:57
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