1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 1.074,98 puandan başladı.
 04 Eylül 2020 10:00
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,36 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.074,98 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,14 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile metal ana sanayi oldu.

Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsasında dünkü yüzde 5'e yaklaşan düşüşlerin yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, özellikle teknoloji hisselerinin seyrinin, bir süre için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 463 lira seviyelerinde
04 Eylül 2020 11:30		 Dolar'ın yükselişi devam ediyor
04 Eylül 2020 09:47
Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
03 Eylül 2020 20:04		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Eylül 2020 18:17
Çeyrek altın günü 755 TL'den tamamladı
03 Eylül 2020 17:26		 Dolar tüm zamanların rekoru ile günü tamamladı
03 Eylül 2020 17:18
Merkez Bankası rezervleri geriledi
03 Eylül 2020 14:58		 Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
03 Eylül 2020 10:57
Vatandaş günde 2 ton altın alıyor
03 Eylül 2020 10:43		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
02 Eylül 2020 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:30 - Gram altın 463 lira seviyelerinde11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı10:57 - 'Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız'10:52 - Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!10:51 - Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı10:41 - Motorine 15 kuruş indirim geliyor
10:38 - THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi10:25 - Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı10:24 - Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor10:18 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı10:15 - İbo Show ekranlara dönüyor!
10:12 - Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
İşte sağlık şehitlerimiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 3
lamborghini'de karpuz satan adam 5
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
dolar kuru 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
fatih nusrullah 1
Kanalı değiştir deyince kumandayı uzatan insan 2
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam