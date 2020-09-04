Seda Sayan: Bana Cumhurbaşkanı yalakası diyorlar
|04 Eylül 2020 10:03
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Jülide Ateş, Haber Global ekranlarında dün akşam Seda Sayan'ı ağırladı.
Seda Sayan'a Jülide Ateş, programın formatı gereği 40 soru yöneltti, Sayan kendisine ayrılan 2 dakikalık sürede 40 soruyu yanıtladı.
Jülide Ateş'in sorduğu 40 sorudan biri de "Seda Sayan "Yandaş" sanatçı mı?" sorusu oldu.
Sayan soruya şu şekilde cevap verdi;
"KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇAĞIRDI DA GİTMEDİK Mİ?
"Bazen "Cumhurbaşkanı yalakası" deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?
"MERAL AKŞENER'iN EN BÜYÜK GAFIYDI"
Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?"
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR"
Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur.
Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor.
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