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Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
Adana'da kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı.
|04 Eylül 2020 10:12
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Merkez Seyhan ilçesinde dün 11 yıllık eşi Hakan Ö'yü av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fikriye Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fikriye Ö'nün ifadesinde, eşi Hakan Ö'nün aşırı kıskanç olduğu ve bu nedenle kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylediği iddia edildi.
Gökçeler Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hakan Ö'yü (33) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Fikriye Ö. gözaltına alınmıştı.
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