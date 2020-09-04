1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pakdemirli: Denizli'de çıkan yangın tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor.'
 04 Eylül 2020 09:45
Yazdır
Pakdemirli: Denizli'de çıkan yangın tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, bölgede yaklaşık 200 hektarlık alanın yangından etkilendiğini söyledi.

Bekir Pakdemirli, Hayriye Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve halen soğutma çalışmaları süren orman yangınını havadan inceledi.

Basın mensuplarına yangın müdahale araçlarının bulunduğu bölgede açıklama yapan Pakdemirli, yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale ettiklerini belirtti.

Havadan yaptıkları ölçümde yangın çevresinin yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektar civarında bir alan kabaca etkilenmiş gözüküyor. Tabii ki bunlar resmi rakamlar değil. Arkadaşlarımız sonradan bu çalışmaları yapıp kamuoyuyla paylaşırlar ama her yangında etkilenen alan konusu çok merak edildiği için kaba bir hesap yaparak durumu bildirmek istedik. Şu an itibariyle buradaki yangınla alakalı da söyleyebileceğimiz tamamen kontrol altında olduğu. Ekiplerin soğutma faliyetlerine devam edeceği konusunu söyleyelim. Gün boyu buradan ayrılmayacaklar."

Denizli'deki yangının çıkış sebebiyle iligili çok yönlü bir soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, herhangi bir bilgi olduğunda bunun kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

- Diğer yangınlar

Ülkede hala devam eden yangınların olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Taşköprü, aşağı yukarı kontrol altında diyelim. Çorum Kargı yangınımızla mücadele devam ediyor ve bu yangının da sınırında olan Boyabat ilçesinde bir miktar sıçrama var. Aslında tek yangın diyebileceğimiz iki ayrı noktada yangın devam ediyor. Çorum ve Sinop Boyabat'ta devam ediyor. Meteorolojik şartlar ortada. Hava maalesef o kadar sıcak ve kuru ki tüm ormanlarımız barut gibi. O yüzden özellikle bu yangın çıkan alanların soğutma faaliyetleri yapıldıktan sonrada çok sıkı takip edilmeleri gerekiyor. Orman teşkilatına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

- "Tehlike atlattık diyemem ama alevlerin içerisine girdik"

"Dün akşam yangın bölgesinde arazi aracıyla ve yaya olarak incelemelerde bulundunuz. Alevlere yakındınız. Tehlike atlattınız mı?" şeklindeki soru üzerine ise Pakdemirli, "Tehlike atlattık diyemem ancak bir virajın olduğu noktada alevlerin içerisine girdik. Kenarından bakarken, yangın çok hızlı ilerledi. Koşarak orada ayrılmak zorunda kaldık. Yani 2-3 dakika geç kalsaydık bir sıkıntıya düşebilirdik ama bu konuda yeterince tecrübemiz oldu. Tecrübeli arkadaşlar da yanımızdaydı. Özellikle zaman zaman yangının içerisinde de bu tarz teknik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bundan da kaçınmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, kontrol altına alma çalışmalarında "karşı ateş" uygulamasını kullandıklarını da ifade etti.

- "15 gün daha dikkat edelim"

Geceyi yangın bölgesinde geçirdiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadılar. Biz de yangın bölgesinde geceyi geçirdik. Alo 177 her zaman söylüyoruz. Buraya mutlaka ihbarlarımızı bildirelim. Çünkü 1 dakika önce bildirilen ihbarlarla bir ağacımız daha az yanma imkanı doğacak. Bir de vatandaşlarımızdan özellikle şu son 15 gün daha tek bir ricam var, mümkünse ormanlara girmesinler. Hiçbir şekilde ateş yakmasınlar. Ormanları kullanırken ve yoldan geçerken asla bir sigara atmasınlar. Yani istatiksel olarak yangınların yüzde 90'ı insan hatasından dolayı çıkıyor. Bu sebeple son 15 gün daha dikkat edelim. Ondan sonra yangınla ilgili risklerimiz oldukça nemden dolayı azalıyor olacak."

Pakdemirli anız yangınlarına ilişkin, "Tarlaları temizlik maksatıyla bu işi yapıyorlar. Tabii ki birçok yerde zirai alanlar orman alanlarına komşu olduğu için ciddi bir şekilde orman alanlarına da sıçrama oluyor. Başta zaten anızla tarlanın temizlenmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Bununla beraber gerekli tedbirler alınmadığı için maalesef büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bu büyük yangınlarda tabiki yangına kasıtlı çıkaran için demiyorum, ama kusurlu dahi olsanız büyük yargılanmalara ve aileye kalacak büyük maliyetlere sebebiyet veriyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
04 Eylül 2020 11:28		 Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
04 Eylül 2020 10:25
Ardahan'da nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı
04 Eylül 2020 10:05		 Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
04 Eylül 2020 09:22
Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın
04 Eylül 2020 08:35		 Tıbbi cihazlara internetten satış
04 Eylül 2020 08:27
HDP'li vekilin tecavüz raporu tamam
04 Eylül 2020 07:40		 Kovidli adaylara özel araç
04 Eylül 2020 07:08
İşçilerin işten çıkarılmaları, iki ay daha yasak olacak
04 Eylül 2020 01:55		 Bakan Pakdemirli, yangın çıkan alanın içine arazi aracıyla girdi
04 Eylül 2020 01:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:30 - Gram altın 463 lira seviyelerinde11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı10:57 - 'Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız'10:52 - Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!10:51 - Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı10:41 - Motorine 15 kuruş indirim geliyor
10:38 - THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi10:25 - Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı10:24 - Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor10:18 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı10:15 - İbo Show ekranlara dönüyor!
10:12 - Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
İşte sağlık şehitlerimiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 3
cengiz inşaat'ın 953 milyon tl'lik ihale alması 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
Boca Juniors 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam