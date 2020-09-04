1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç Anadolu'da 4 il için sıcak hava uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
 04 Eylül 2020 10:05
Yazdır
İç Anadolu'da 4 il için sıcak hava uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki hafta cuma gününden itibaren ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini artırarak yarına kadar devam edecek.

Yarından itibaren sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emine Erdoğan'ın hediyesi 'Toroslar'ın Kardeleni' yörük kızı Emine'ye ulaştı
04 Eylül 2020 10:12		 Selçuk Bayraktar paylaştı: Başardık, evet gerçekten başardık
04 Eylül 2020 08:49
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
04 Eylül 2020 08:43		 Ankara'yı düğünler vurdu
04 Eylül 2020 08:29
İşte sağlık şehitlerimiz
04 Eylül 2020 06:40		 Meteorolojiden sıcak hava uyarısı - Haritalı
04 Eylül 2020 06:30
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Eylül 2020 02:28		 Kütahya'da orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü
04 Eylül 2020 00:22
MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun acı günü
03 Eylül 2020 23:43		 İstanbul'da dilencilerin yeni numarası
03 Eylül 2020 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:30 - Gram altın 463 lira seviyelerinde11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı10:57 - 'Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız'10:52 - Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!10:51 - Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı10:41 - Motorine 15 kuruş indirim geliyor
10:38 - THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi10:25 - Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı10:24 - Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor10:18 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı10:15 - İbo Show ekranlara dönüyor!
10:12 - Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
İşte sağlık şehitlerimiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
fatih nusrullah 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
pipet ile çay içmek 1
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
Telegram 1
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 5
aaron lennon 2
dolar kuru 1
Boca Juniors 1
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam