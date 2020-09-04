Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak
|04 Eylül 2020 11:51
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Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ortaklığında kurulacak "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi" (NÖROM) için protokol imzalandı.
Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk kez üç araştırma üniversitesinin ortak hayata geçireceği NÖROM için protokol imza töreni düzenlendi.
Törene, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen NÖROM'un proje yöneticileri olan Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Uğur Halıcı, Prof. Dr. İlkay Ulusoy ve Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay da Gazi Üniversitesi Senato Salonu'ndaki törende yer aldı.
NÖROM bünyesinde biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen nörobilim yöntemleri ile işlemleyerek insan beyninin gizeminin aydınlatılması, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlama, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.
Merkez ile aynı zamanda nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturulması da hedefleniyor.
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