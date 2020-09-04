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Emine Erdoğan'ın hediyesi 'Toroslar'ın Kardeleni' yörük kızı Emine'ye ulaştı

Emine Erdoğan'ın hediye ile gönderdiği mektubundan: Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız.
 04 Eylül 2020 10:12
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Emine Erdoğan'ın hediyesi 'Toroslar'ın Kardeleni' yörük kızı Emine'ye ulaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki yörük kızı Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar gönderdi.

Emine Erdoğan'ın gönderdiği hediyeyi Bucakkışla Mahallesi'nde yaşayan küçük kıza Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı.

Bilgisayar sayesinde artık internete erişebilecek olan ve kitaplarının ıslanma derdi de biten Emine, kucağına aldığı hediyesiyle sevinç yaşadı.

Emine'yi, Anadolu Ajansının paylaştığı haber sayesinde tanıdıklarını belirten Kaymakam Hülür, "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de dikkatini çekti. Büyük bir duyarlılıkla yörük kızı Emine kardeşimize sahip çıktığını kendi sosyal medya hesabından açıkladı. Eğitimine daha iyi devam edebilmesi için kızımıza güzel bir hediye gönderdi." ifadelerini kullandı.

Gönderilen hediyenin manevi öneminin olduğuna dikkati çeken Hülür, bilgisayarını ulaştırdığı Emine'ye "Bu duygu ve değer sana güç versin. Sen de her zaman herkese çok değer ver ve onları gör. Ne olursan ol öncelikle insan olduğu için değer ver." öğüdü verdi.

Küçük Emine de Emine Erdoğan'a hediyesi için teşekkür ederek, bilgisayarı, eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğinin sözünü verdi.

Bu arada, Erdoğan'ın bilgisayarla birlikte gönderdiği mektup da yörük kızı Emine'ye iletildi.

Küçük kızın okuduğu Emine Erdoğan'ın mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli kızım, adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin. Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke, sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum."

"Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberde, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'nın, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmediği anlatılmıştı.

Göç ettikleri yaylada babasıyla hayvanlarını otlatırken ders çalışmayı da ihmal etmeyen Emine'nin haberi ilgi çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük kızdan derslerine çalışmasını istemiş, "Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız." ifadeleriyle bilgisayar sözü vermişti.
Anadolu Ajansı
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