İbo Show ekranlara dönüyor!

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı nedeniyle ekranlardan uzak kalan ünlü İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yeniden ekranlara dönüyor.

'İbo Show' ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. TV100'de yer alan habere göre: Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı.

Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.

'SESİMDE FELÇ YOK'

Geçtiğimiz ocak ayında konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" demişti.