FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 15 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.
|04 Eylül 2020 10:18
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Aralarında aktif çalışan icra müdürü, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru, mübaşirlerin de bulunduğu FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli imamlarla irtibatları olduğu belirlenen 15 zanlıyı yakalamak için Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da operasyon başlattı.
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