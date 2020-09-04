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THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi

Türk Hava Yolları, maaşlarda kesintiyi kabul etmeyen personelden e-posta yoluyla istifa etmelerini istedi.
 04 Eylül 2020 10:38
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THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi

THY, Hava-İş ile imzaladığı ve personel maaşlarında en az yüzde 30 en çok yüzde 50 kesinti olmasını öngören protokolü imzalamayı kabul etmeyen çalışanların istifa mektubu imzalamalarını istedi.

Türk Hava Yolları (THY), yetkili sendika Hava-İş'le imzaladığı ve maaşlarda yüzde 30 ile 50 arasında indirim öngören protokolün üzerinden 24 saat geçmeden tüm çalışanlara bir elektronik posta gönderdi. Postada protokol koşullarını kabul etmeyenlerden, iş akitlerini kendi istekleriyle feshettiklerine dair bir yazı imzalamaları istenerek, 8 Eylül'e kadar süre verildi.

Sözcü Gazetesi'nden Yusuf Demir'in haberine göre; Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Yönetim Kurulu, bu talebe çok sert tepki gösterdi.

KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI

THY'nin geniş çaplı bir tasfiye operasyonu için düğmeye bastığını kaydeden HAVASEN, "Kırk katır mı, kırk satır mı açmazına sokulan, işveren karşısında çaresiz, sahipsiz ve yalnız bırakılan çalışanlar, yetkili sendika Hava-İş tarafından adeta kaderlerine terk edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu tespitler yapıldı:

"Çalışanlara, pandemi koşullarında, ileride telafi edilebilecek şekilde ve makul düzeyde bir tadil protokolü imzalatmak yerine insan onuruna yakışmayan bir teslim belgesini tamamen hukuk dışı bir yöntemle üyelerine tek tek onaylatmak ahlak dışıdır. Protokol koşullarını kabul etmeyenlere kıdem tazminatlarının yanına bonus olarak eklenen 2 aylık ihbar tazminatı ile işlerinden kendi rızaları ile ayrılmaları dayatılmaya başlandı. Kabul etmeyenler veya tercihte bulunmayanlara ise derhal ücretsiz izne çıkartılarak açlığa mahkum edilecekleri açıkça tebliğ edildi."

TAZMİNATLARINI ANCAK SENEYE ALABİLECEKLER

HAVASEN'den yapılan açıklamada, çalışanlara işten çıkartma yasağı nedeniyle ancak yasak bittikten sonra işten çıkartılacaklarının bildirilmesi konusunda da, "İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi dikkate alındığında ancak Temmuz 2021 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceklerini göstermektedir" denildi.
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