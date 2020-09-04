Motorine 15 kuruş indirim geliyor
|04 Eylül 2020 10:41
|Yazdır
Araç sahiplerine son dakika güzel bir haber... Motorin fiyatılarına indirim geliyor... Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarı indirim öngörülüyor.
Motorinin yeni fiyatları
İndirim sonrası motorin fiyatları Ankara'da 6.15'e, İstanbul'da 5.93'e, İzmir'de ise 6.03'e inecek.
Motorin şu an kaç lira?
Motorin fiyatları 8 Ağustos'ta 16 kuruş zam gelmişti. Bu zam sonrasında fiyatlar şöyle olmuştu:
Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,30 lira, İstanbul'da 6,08 lira, İzmir'de 6,18 lira.
LPG'ye gelen zam yansımadı
EGPİS ÖTV Düzenlemesi sebebiyle 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleştiğini bildirmişti. Bu zam Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|LPG'ye zam geldi!
03 Eylül 2020 21:25
|Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
03 Eylül 2020 20:02
|2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
03 Eylül 2020 10:15
|Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2020 10:00
|Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan
02 Eylül 2020 10:18
|İBB, Hamidiye Sularına zam yaptı
01 Eylül 2020 14:53
|İTO, İstanabul'un ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
01 Eylül 2020 12:20
|Ekonomistler ikinci çeyrekteki daralmaya ne dedi?
31 Ağustos 2020 14:41
|İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
30 Ağustos 2020 09:37
|Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
28 Ağustos 2020 16:35