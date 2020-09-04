1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motorine 15 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika bir indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarında indirim bekleniyor. İndirim salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
 04 Eylül 2020 10:41
Yazdır
Motorine 15 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine son dakika güzel bir haber... Motorin fiyatılarına indirim geliyor... Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruş civarı indirim öngörülüyor.

Motorinin yeni fiyatları

İndirim sonrası motorin fiyatları Ankara'da 6.15'e, İstanbul'da 5.93'e, İzmir'de ise 6.03'e inecek.

Motorin şu an kaç lira?

Motorin fiyatları 8 Ağustos'ta 16 kuruş zam gelmişti. Bu zam sonrasında fiyatlar şöyle olmuştu:

Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,30 lira, İstanbul'da 6,08 lira, İzmir'de 6,18 lira.

LPG'ye gelen zam yansımadı

EGPİS ÖTV Düzenlemesi sebebiyle 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleştiğini bildirmişti. Bu zam Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımadı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LPG'ye zam geldi!
03 Eylül 2020 21:25		 Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
03 Eylül 2020 20:02
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
03 Eylül 2020 10:15		 Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2020 10:00
Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan
02 Eylül 2020 10:18		 İBB, Hamidiye Sularına zam yaptı
01 Eylül 2020 14:53
İTO, İstanabul'un ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
01 Eylül 2020 12:20		 Ekonomistler ikinci çeyrekteki daralmaya ne dedi?
31 Ağustos 2020 14:41
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
30 Ağustos 2020 09:37		 Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
28 Ağustos 2020 16:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:30 - Gram altın 463 lira seviyelerinde11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı10:57 - 'Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız'10:52 - Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!10:51 - Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı10:41 - Motorine 15 kuruş indirim geliyor
10:38 - THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasınıı istedi10:25 - Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı10:24 - Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor10:18 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı10:15 - İbo Show ekranlara dönüyor!
10:12 - Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
İşte sağlık şehitlerimiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aaron lennon 2
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 3
etekleri zil çalmak 2
özgür özel'in corona testi yazısını yırtması 2
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 5
lamborghini'de karpuz satan adam 5
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
empati 1
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 2
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam