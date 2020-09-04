Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı

TÜRKİYE'NİN EN AKILLI OTOYOLU HİZMETE AÇILIYOR Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılıyor.