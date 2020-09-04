Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
|04 Eylül 2020 10:52
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sahte altın vererek, 3 vatandaşı dolandırdı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanlara 'kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız' diyerek kandıran, ardından sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye müştekilere satan 3 kişi, polislerden kaçamadı.
Müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan PTS kayıtları ile olay yeri bölgesindeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş.Ç., M.C.Ç. ve F.A. olduğu belirlendi.
Ayrıca şahısların kullandıkları aracı da tespit eden ekipler, 3 kişiyi trafikte seyir halinde iken kıskıvrak yakaladı. Arabada da arama yapan ekipler, dolandırıcılık olaylarında elde ettikleri ve bu olaylarda kullandıkları değerlendirilen 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran parası, 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası elde edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakan şahısların, yüzlerini kapattıkları görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu
04 Eylül 2020 11:15
|Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
04 Eylül 2020 10:12
|Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
04 Eylül 2020 09:45
|Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
04 Eylül 2020 09:35
|İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
04 Eylül 2020 09:34
|Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
04 Eylül 2020 09:17
|Yunan askerleri, FETÖ'cü eski askerleri gasp etmiş
04 Eylül 2020 09:07
|Ünlü restoranın sahibinin oğlu evinde ölü bulundu
04 Eylül 2020 08:33
|İKM'nin boğazına bıçak dayamasaydı, haftaya tahliye olacaktı
04 Eylül 2020 08:17
|Denizli'de bir fabrikada patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
04 Eylül 2020 07:50