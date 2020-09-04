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CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Son 2 yılda faturadaki 'enerji bedeli' yüzde 35 artarken dağıtım bedeli yüzde 53 oranında artmış durumda. Vatandaşı elektrik değil, karartılan elektrik faturaları çarpıyor. Faturalar derhal şeffaflaştırılmalı
 04 Eylül 2020 11:00
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CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Son 2 yılda faturadaki 'enerji bedeli' yüzde 35 artarken dağıtım bedeli yüzde 53 oranında artmış durumda. Vatandaşı elektrik değil karartılan elektrik faturaları çarpıyor. Faturalar derhal şeffaflaştırılmalı." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, konutta kullanılan elektrik dağıtım tarifesinin son 2 yılda yüzde 53, son 1 yılda yüzde 14 arttığını belirtti.

Son 2 yılda faturadaki "enerji bedeli"nin yüzde 35 artarken dağıtım bedelinin ise yüzde 53 oranında arttığına dikkati çeken Akın, "Vatandaşı elektrik değil karartılan elektrik faturaları çarpıyor. Faturalar derhal şeffaflaştırılmalı." değerlendirmesini yaptı.

Dağıtım bedelini EPDK'nin belirlediğine işaret eden Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetler bu rakamı oluşturuyor. Dağıtım şirketi yaptığı yatırımın maliyetini de bu bedelin içine koyuyor. Yani elektriğin üretildiği santrallerden vatandaşın evine gelene kadar yapılan tüm yatırım için vatandaş para ödüyor. EPDK'nin bu yıl içinde yayınladığı 3 tarife dikkatle incelendiğinde dağıtım bedellerinin bir miktar düştüğü görülüyor. Ancak faturalarda bir indirim söz konusu değil. Çünkü EPDK dağıtım bedelini düşürürken bu kez enerji bedelini yükseltiyor. Böylelikle vatandaşın ödediği faturanın düşmesi mümkün olmuyor. Korunup kollanan vatandaş değil, enerji şirketleri oluyor."
Anadolu Ajansı
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