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Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor

Turkiye Emekliler Dernegi Genel Baskanı Kazım Ergun: Salgın nedeniyle vatandaşların bütçesinden ulasım, turizm ve giyim gibi harcama kalemlerinin payı azalırken, elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları ile maske ve temizlik malzemelerinin payı arttı
 04 Eylül 2020 11:21
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Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor

- Turkiye Emekliler Dernegi (TUED), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı enflasyon sepetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki yaygın tüketim kalemleri dikkate alınarak güncellenmesini talep etti.

TUED Genel Baskanı Kazım Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyayla zor bir süreçten geçtiğini, ülke ekonomileriyle birlikte yaşanan olumsuzluklardan en fazla dar gelirlilerin etkilendiğini söyledi.

Salgın sürecinin insanların tüketim tercihini ve alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkati çeken Ergun, AVM'lerin yerini e-ticaretin, lüksün yerini ise zaruri tüketimin aldığını dile getirdi.

- "Temizlik malzemesi tüketimi 2-3 kat arttı"

Bu süreçte gıda, hijyen ve sağlık harcamalarının önemli oranda arttığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile birlikte tüm dunyada zaruri harcama kalıpları degisti. Ülkemizde de bunu çok net görüyoruz. Salgın nedeniyle vatandaşların bütçesinden ulasım, turizm ve giyim gibi harcama kalemlerinin payı azalırken, elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları ile maske ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Salgından önce maske diye bir gider kalemimiz yokken, bugün maske olmazsa olmazımız haline geldi. Bir kutu maskenin fiyatı 30 ila 50 lira arasında değişiyor. Yine alkol bazlı el dezenfektanları, kolonyalar ve jeller, hayatımızın en önemli ihtiyaç ve masrafı haline geldi. Bunun yanında, insanların temizlik malzemesi tüketimi neredeyse 2-3 kat arttı. Bu harcamalar sokağın enflasyonunu belirleyen önemli kalemler oldu."

Ergün, bu doğrultuda, TÜİK'ten enflasyon sepetini salgın döneminin yaygın tüketim kalemlerine ağırlık vererek oluşturmasını istediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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