Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin: (Ankara'da yeni kısıtlamalar) Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız
|04 Eylül 2020 11:28
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