Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.102 liradan satılıyor
|04 Eylül 2020 13:10
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.079,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|465,30
|465,50
|464,00
|464,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.068,00
|3.089,00
|3.058,00
|3.079,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|424,50
|428,50
|423,00
|428,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.998,00
|3.018,00
|2.988,00
|3.008,00
|Yarım Ziynet
|1.499,00
|1.509,00
|1.494,00
|1.504,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|747,00
|752,00
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gün ortası döviz fiyatları
04 Eylül 2020 12:12
|Borsa güne düşüşle başladı
04 Eylül 2020 10:00
|Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
03 Eylül 2020 20:04
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Eylül 2020 18:17
|Çeyrek altın günü 755 TL'den tamamladı
03 Eylül 2020 17:26
|Dolar tüm zamanların rekoru ile günü tamamladı
03 Eylül 2020 17:18
|Merkez Bankası rezervleri geriledi
03 Eylül 2020 14:58
|Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
03 Eylül 2020 10:57
|Vatandaş günde 2 ton altın alıyor
03 Eylül 2020 10:43
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
02 Eylül 2020 18:22